حمدان بن محمد يشهد انطلاق الدورة الأولى من «دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، أمس، انطلاق فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، الذي ينظمه مجمّع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» بالشراكة الاستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بحضور ما يزيد على 6800 مشارك من قادة الأعمال، وتمتد فعالياته اليوم.

وتفقد سمو ولي عهد دبي، على هامش انطلاق الدورة الأولى للمهرجان عدداً من الأجنحة المشاركة في المهرجان، حيث اطلع سموه على تجارب أكثر من 100 عارض يستعرضون تقنياتهم الناشئة، مثنياً سموه على حجم ونوعية المشاركات في النسخة الأولى من الحدث الرائد على مستوى المنطقة.

ويعكس تنظيم الحدث العالمي في دبي رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّه بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، وتأكيد تصدّرها للمشهد التقني في المنطقة، ومكانتها كمركز محوري للتكنولوجيا والابتكار، والوصول بها إلى الريادة العالمية كشريك رئيس في إيجاد وتبنّي حلول مبتكرة تسخّر التكنولوجيا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في شتى القطاعات.

كما يبرز تنظيم الحدث سعي دبي المستمر نحو توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في دفع جهود التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، والاستفادة من تلك الإمكانات في تحقيق الطموحات والأهداف الكبيرة التي حددتها دبي لاقتصادها خلال المرحلة المقبلة.

رافق سموه، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال عيسى كاظم: «بدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل المجتمعات والدفع بالاقتصادات المستقبلية إلى الأمام بصورة جذرية، مما يحقق المزيد من التقدم ويُحسن نوعية الحياة». مؤكداً أن القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي تظهر من خلال مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتطبيقات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتصنيع والنقل والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأوضح أن «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» سيصبح واحداً من أكبر الفعاليات العالمية في هذا المجال، حيث سيستقطب ما يزيد على 30.000 مشارك سنوياً بحلول 2027. كما أعلن عن إطلاق منصة «Challenge X» الفريدة التي تهدف للارتقاء بقدرات الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وركزت جلسات اليوم الأول من المهرجان على موضوع «تمكين الاقتصادات الرقمية». وناقشت العديد من المحاور بما فيها تقنيات التواصل، وإمكانية التوسع والتخزين، والابتكار والاستثمارات، والأمن والخصوصية.

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي نمواً كبيراً في المنطقة، حيث توقع تقرير صدر مؤخراً عن بي دبليو سي (PwC) أن تصل قيمة الفوائد التي تحققها تقنيات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار أميركي بحلول 2030. وتوقع التقرير أيضاً أن تكون دولة الإمارات المستفيد الأكبر من هذه التقنيات، تليها المملكة العربية السعودية.

وتشمل قائمة أبرز المتحدثين في المهرجان صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيه بي دبليو فينتشرز (KBW Ventures) التي تنطلق بأعمالها من المملكة العربية السعودية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعدد من الشخصيات.