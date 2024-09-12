الامارات | إطلاق النسخة الثالثة من «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إطلاق النسخة الثالثة من «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي»، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تحت شعار «مزارع ومرب مبتكر برؤية مستدامة»، لافتة إلى فتح باب التقديم للجائزة، واستقبال طلبات الترشيح عبر موقعها الإلكتروني (smaea.ae)، حتى 15 نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها عمليات التحكيم والتقييم والزيارات الميدانية لاختيار المرشحين النهائيين، على أن يعلن عن الفائزين في فبراير 2025.

واستقطبت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي، في دورتيها الأولى والثانية 676 مشاركاً في الفئات الرئيسة للجائزة، فيما فاز بمختلف فئاتها 107 فائزين، وتجاوز إجمالي الجوائز للدورتين الأولى والثانية 16.7 مليون درهم.

وكشفت الهيئة في إحاطة إعلامية نظّمتها أمس في مقرها الرئيس بأبوظبي، عن «هيكلية جديدة لفئات الجائزة والمسابقات وجوائزها النقدية والمهرجانات المصاحبة ومعايير التقييم المحدّثة»، إذ أفادت بأن إجمالي الجوائز النقدية المخصصة للجائزة هذا العام يبلغ 10 ملايين درهم، تقدّم لنحو 465 فائزاً وفائزة في الفئات الرئيسة والفعاليات المصاحبة، بينها 5.4 ملايين درهم جوائز نقدية، موزّعة على أربع فئات رئيسة، و13 جائزة فرعية، تقدّم للفائزين الخمسة الأوائل في كل فئة، بإجمالي 65 فائزاً وفائزة من الأفراد والمزارع.

وأشارت إلى تخصيص نحو 4.6 ملايين درهم جوائز نقدية، تقدّم لأكثر من 400 شخص من المشاركين في المهرجانات والمسابقات المصاحبة، التي تشمل خمسة مهرجانات و89 مسابقة، موضحة أن فئات الجائزة تضم «جائزة أفضل مزرعة وعزبة متميّزة»، وتشمل سبع فئات فرعية هي: «أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة، أفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، أفضل مزرعة إنتاج فاكهة، أفضل مزرعة عضوية، العزب المنتجة، صغار المنتجين ومربي النحل، مربي الأحياء المائية».

فيما تضم جائزة «المزارع التجارية» فئتين، الأولى «المزارع النباتية التجارية»، والثانية «مزارع الإنتاج الحيواني التجارية»، بينما تم تكريس الفئة الرئيسة الثالثة لـ«الابتكار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني»، إضافة إلى تخصيص فئة «المزارعة والمربية المتميّزة»، التي تضم جائزتين فرعيتين لكل من أفضل مزارعة متميّزة وأفضل مربية ثروة حيوانية متميّزة.

وأكدت رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، موزة سهيل المهيري، أن قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني يواصل تحقيق خطوات مهمة في اعتماد أفضل الممارسات.

عناصر تقييم جديدة

كشفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إضافة عناصر تقييم جديدة لفئات الجائزة تنسجم مع أهدافها الخاصة بالتميّز والاستدامة، بما في ذلك قياس البصمة المائية في الإنتاج، وقياس كفاءة الإنتاج، والحصول على شهادات الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، وقياس قيمة التكاليف لتطوير المزارع والعزب، وقياس العائد المالي للمزرعة.

ولفتت إلى أنه تم تطوير آلية التقديم لتسهيل مشاركة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، منوهة بأنها ستواصل تكريم الفائزين الخمسة الأوائل في كل فئة، مع تحديث آلية التكريم للمراكز الثلاثة الأولى بما ينسجم مع إنجازاتهم المتميّزة.