محمد بن راشد: الصين الشريك التجاري الأكبر في العالم للإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالشراكة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

وكتب سموه، على منصة "إكس": "سعدت اليوم بلقاء معالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في الصين. الصين الشريك التجاري الأكبر في العالم لدولة الإمارات، تبادلنا التجاري غير النفطي السنوي يتجاوز 296 مليار درهم .. ولدينا اليوم علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية متميزة نراهن عليها .. لدينا 170 مدرسة في الدولة يتعلم فيها الطلاب اللغة الصينية لأننا نعلم أن العلاقات المستقبلية القوية مع الصين تتضمن مستقبلاً أفضل للجميع".