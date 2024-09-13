الامارات | «الاتحادية للشباب» تطلب 100 مواطن لـ «تمثيل الإمارات دولياً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب، فتح باب التسجيل أمام الكوادر الإماراتية الشابة، للانضمام إلى برنامج «التمثيل الشبابي الخارجي»، الذي يستهدف اختيار الكفاءات الوطنية المتميّزة وتأهيلها لتمثيل الوطن بالمنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة بالأولويات الوطنية، واكتساب الخبرات، وتعزيز دورهم في دعم مسيرة التنمية العالمية، مؤكدة أن الدورة الجديدة للبرنامج، تستهدف تعزيز إشراك وتأهيل أكثر من 100 شاب وشابة.

وتعمل المؤسسة على تمكين الشباب الإماراتي، وصقل مهاراتهم، من خلال إشراكهم في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإقليمية والعالمية، ما يسهم في تطوير مهاراتهم المختلفة، وتعزيز مكانتهم على المستويين الإقليمي والعالمي.

ودعت المؤسسة، في سلسلة منشورات بثتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، الراغبين من الشباب الإماراتي في الانضمام لبرنامج «التمثيل الشبابي الخارجي» إلى تسجيل طلبات الترشح على الرابط ‏https://linktr.ee/emiratesyouth‬‬‬‬‬

في موعد أقصاه الرابع من أكتوبر المقبل، محدّدة خمسة شروط رئيسة للتقدم بطلبات الترشح، تشمل أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يراوح عمر المتقدم بين 18 و35 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة تعليمية لا تقل عن درجة البكالوريوس، وأن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة وقراءة، وأن يمتلك المهارات القيادية وبروتوكول التعامل مع الجمهور والتواصل وبناء العلاقات. ‬

ووفقاً للمؤسسة تتم عملية تسجيل طلبات الترشح، من خلال تعبئة استمارة إلكترونية (باللغتين العربية والإنجليزية) تتضمّن 24 حقلاً عن المعلومات والبيانات الشخصية والثبوتية والعلمية والعملية للمتقدم، كما تتضمّن تعريف المتقدم بأبرز إنجازاته.

واعتمد مجلس الوزراء في فبراير 2020، «سياسة إشراك الشباب في المهمات الرسمية بالخارج»، لتصبح السياسة الأولى من نوعها في العالم، بهدف بناء قيادات مستقبلية في القطاع الدبلوماسي، وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة بشكل فعّال في المهمات الرسمية للدولة، وبناء القدرات والمهارات في السلك الدبلوماسي، إضافة إلى إكساب الشباب الخبرة الدولية اللازمة، ومنحهم الفرصة للمشاركة في القضايا والاتجاهات العالمية.