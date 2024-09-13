الامارات | الصحة العالمية تثمّن جهود الإمارات لإخلاء المرضى من غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريتشارد بيبر كورن، شكراً خاصاً لدولة الإمارات، على الإسهامات التي تقدمها وتقوم بها مع المنظمة في غزة.

وقال الدكتور بيبر كورن في مؤتمر صحافي عقده أمس عبر الفيديو من غزة مع الصحافيين في جنيف، إن المنظمة وبالشراكة مع دولة الإمارات نظمت عملية إخلاء طبي من غزة إلى أبوظبي، انطلاقاً من مطار رامون في إسرائيل، وعبر معبر كرم أبوسالم، لتلقي الرعاية الطبية الفائقة التي تعد الأكبر منذ 23 أكتوبر عام 2023.

وأوضح أن عملية الإجلاء الطبي كانت معقدة للغاية، وفي ظل نافذة وقت ضيقة، مشيراً إلى أن العملية شملت 97 شخصاً، منهم 49 امرأة و48 رجلاً، وهم من المرضى والمصابين بإصابات شديدة، ونصفهم من المصابين بسبب الحرب في غزة، والنصف الآخر ممن يعانون أمراضاً مزمنة، مشيراً إلى أن 155 شخصاً رافقوا المرضى.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أعرب، أول من أمس، عن تقديره لدولة الإمارات لدعمها إجلاء المرضى والمصابين من قطاع غزة لتلقي الرعاية العاجلة التي يحتاجون إليها.

وقال: «نأمل أن تعزز هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الإمكانات المتاحة، التي من الممكن أن تفضي إلى المزيد من عمليات الإجلاء لعدد أكبر من الأفراد».

يُذكر أنه منذ بداية الأزمة قامت دولة الإمارات بجهود حثيثة لتعزيز الاستجابة الإغاثية تجاه المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين، ومساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها، حيث قامت بإجلاء 1665 مريضاً ومرافقاً في المبادرات السابقة ليصل عدد المرضى والمرافقين إلى 1917 مريضاً ومرافقاً.

وقدمت دولة الإمارات ما يزيد على 40 ألف طن من المساعدات الملحّة من إمدادات غذائية وطبية وإغاثية عبر 10 بواخر و1300 شاحنة و316 طائرة و104 عمليات إسقاط جوي، ضمن عملية «طيور الخير» التي تمّ من خلالها إسقاط أكثر من 3450 طناً من الجو فوق شمال غزة.