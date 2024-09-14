الامارات | بخاخ للأنف ودواء وريدي وجهاز للتحفيز الكهربائي.. علاجات جديدة تخفف من معاناة مرضى الصداع النصفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مؤتمر أبوظبي الرابع لطب الأعصاب، عن علاجات حديثة خاصة بالصداع النصفي الحاد، تُحدث فرقاً حقيقياً للمرضى وتخفف من الألم شملت بخاخ للأنف الأول والوحيد من نوعه الذي يحتوي على مضادات مستقبلات CGRP، وعلاج ACGRP الوريدي والذي يستخدم للوقاية من آلام الصداع النصفي، بالإضافة إلى جلسات جهاز التحفيز الكهربائي متعدد المواقع الجديد.

وتفصيلاً، استعرض المؤتمر، الذي انطلقت أعماله أمس الجمعة، ويستمر على مدار 3 أيام، بفندق انتركونتيننتال أبوظبي، أحدث العلاجات والأدوية في علاج الشقيقة أو الصداع النصفي الحاد، والتي تُحدث فرقاً حقيقياً للمرضى وتخفيف الألم عنهم، بالإضافة إلى آخر المستجدات التي طرأت على طب الأعصاب من تشخيص ورعاية وأدوية حديثة لتعزيز خدمة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويشارك في فعاليات المؤتمر التي تنظمه جمعية الإمارات لطب الأعصاب تحت رعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، التابعة لمجموعة «بيورهيلث» أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، نخبة من الخبراء والأطباء والممرضين والباحثين والمتخصصين في مجال طب الأعصاب من داخل وخارج الدولة.

وقال الدكتور ناجي رياشي، استشاري طب الأعصاب في مدينة الشيخ شخبوط الطبية رئيس المؤتمر، إن المؤتمر بنسخة الرابعة يهدف إلى مناقشة ومشاركة أحدث التطورات ونتائج الأبحاث في مجال علم الأعصاب من خلال ورش العمل التي تتضمن عروض تقديمية ومحاضرات ومناقشات حول الحالات العصبية المختلفة، وتقنيات التشخيص الحديثة وطرق العلاج والاتجاهات الناشئة في المتعلقة بطب الأعصاب.

وأضاف أن المشاركين خلال اليوم الأول من المؤتمر ناقشوا اضطرابات العيون العصبية والتعرف والتشخيص على الأمراض والتشوهات التي توضح الاضطرابات العصبية، وتحديد أنواع التشوهات لفهم تلك الاضطرابات العصبية والحركية للعين، بالإضافة أيضاً إلى النقاشات المهمة حول أمراض شبكية العين، للوصول إلى التشخيص المناسب والصحيح ومن ثم تحديد آلية العلاج المناسبة لعلاج تلك الأمراض بشكل مباشر.

وحول العلاجات الجديدة في طب الأعصاب، أوضح رئيس المؤتمر أن المشاركين من الأطباء والباحثين استعرضوا عدة أنواع من العلاجات الحديثة الخاصة بالشقيقة أو الصداع النصفي الحاد وآخر ماتوصل إليه العلاجات والأدوية الحديثة، أبرزها علاج بخاخ الأنف الأول والوحيد الذي يحتوي على مضادات مستقبلات CGRP، وعلاج ACGRP الوريدي هو نوع جديد من العلاج يستخدم للوقاية من آلام الصداع النصفي وعلاجه والتخفيف من آلام المرضى، والتي تُحدث فرقاً حقيقياً للمرضى وتخفيف الألم عنهم، كما ناقشت الجلسات تأثيرات جهاز التحفيز الكهربائي متعدد المواقع الجديد على الأعراض الحركية والألم للمرضى.

وأشار إلى أن جلسات وورش العمل خلال أعمال اليوم الثاني للمؤتمر ستناقش العديد من الأمراض واعلاجات الحديثة المرتبطة بها، منها أمراض التصلب اللويحي والصداع وأمراض الحركة والصرع والجهاز العصبي وغيرها من المواضيع المختلفة المتعلقة بطب الأعصاب.

ويستمر مؤتمر أبوظبي الرابع لطب الأعصاب على مدار 3 أيام، حيث يعد حدثاُ دولياً فريداً يجمع كبار الخبراء والباحثين والمهنيين في مجال طب الأعصاب لمناقشة أحدث المعلومات حول أمراض الدماغ كما يعد منصة لتبادل المعرفة والتعاون ونشر التطورات الحديثة في تشخيص وعلاج وأبحاث الأعصاب، وثقل معارف المشاركين من أطباء ومتخصصين في أقسام طب الأعصاب والطوارئ وطلاب كليات الطب.

كلام الصورة: المؤتمر يناقش أحدث التطورات ونتائج الأبحاث في مجال علم الأعصاب.