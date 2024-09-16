"الفجيرة للتأمين" تطلق أول تغطية في المنطقة لخسائر الفيضانات والعواصف

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة الفجيرة الوطنيّة للتأمين اليوم إطلاق أول منتج في منطقة الشرق الأوسط لتغطية الفقد والتلف العرضي الناجم عن الفيضانات والسيول والعواصف والأعاصير لقائدي المركبات المؤمّن لهم ضد المسؤولية المدنية (ضد الغير).

وقال أنطوان المعلولي، الرئيس التنفيذي للشركة إن إطلاق منتج " FloodGuard" جاء في أعقاب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة مؤخراً وأضاف أنه يمكن لحاملي الوثائق اختيار حدود تغطية بقيمة 25 ألف درهم أو 50 ألف درهم لمدة 12 شهراً، مشيراً إلى إمكانية الوصول إلى الوثيقة بسهولة عبر شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال تطبيقها عبر الهاتف المتحرك.

وأكد أن هذا المنتج لا يحلّ محل التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية على المركبات أو التأمين ضد المسؤولية المدنية، بل تكون المركبات المؤمن عليها بموجب وثائق تأمين ضد المسؤولية المدنية مؤهلة للتأمين ضد هذا النوع من التأمين.