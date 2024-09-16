الامارات | أحمد بن محمد: دبي تعيد اليوم تعريف مفهوم أنظمة النقل الذكية والمستدامة وترسم ملامحها المستقبلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 سبتمبر 2024

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي تعيد اليوم تعريف مفهوم أنظمة النقل الذكية والمستدامة وترسم ملامحها المستقبلية.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس" : "افتتحنا اليوم فعاليات الدورة الـ 30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024 ITS والذي ينعقد للمرة الأولى في المنطقة وتستضيفه دبي ... يستقطب الحدث 20 ألف مشارك وزائر و500 عارض من 100 دولة ويشارك في فعالياته 800 متحدث من الخبراء وصناع القرار ضمن 200 جلسة متنوعة تشمل محاور التنقل الحضري والتنقل المستدام والنقل ذاتي القيادة والابتكار ... دبي تعيد اليوم تعريف مفهوم أنظمة النقل الذكية والمستدامة وترسم ملامحها المستقبلية من خلال منظومة رائدة محورها الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تنقل سهل ومستدام للجميع".