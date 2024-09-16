"الوطني للبحث والإنقاذ" ينقذ عائلة تعطل زورقهم في البحر

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني من إنقاذ عائلة، بعد تلقيه بلاغاً يفيد بتعطل زورقهم إثر خلل فني على بعد 13 ميلا بحريا من خور الشارقة.

وقالت قيادة الحرس الوطني، على منصة "إكس"، إنه "على الفور تم تحديد الموقع وإرسال زورق البحث والإنقاذ لمجموعة حرس السواحل لتأمين العائلة وقطر الزورق المُعطل".

وحثت قيادة الحرس الوطني، مرتادي البحر على "ضرورة التأكد من سلامة وسيلتهم البحرية والتحقق من صلاحيتها بشكل دوري، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها ومعدات السلامة اللازم توافرها قبل وأثناء ارتياد البحر".

كما حثت على "الاتصال في الحالات الطارئة على خط الطوارئ البحري (996)".