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الامارات | رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الاتحاد القمري للاطمئنان على صحته

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة ــ الاتحاد القمري ــ اطمأن خلاله على صحته إثر تعرضه لاعتداء أدى إلى إصابته بجروح متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

من جانبه أعرب الرئيس غزالي عثماني عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر صادقة عبرت عما يجمع البلدين وشعبيهما من علاقات متينة متمنياً له دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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