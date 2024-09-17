الامارات | «الإمارات للخدمات الصحية» تحقق المرتبة الثانية في «الخدمات الحكومية الرقمية عبر الإنترنت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 سبتمبر 2024

دبي - وام

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المرتبة الثانية من بين 32 جهة اتحادية ضمن منظومة «إطار الخدمات الرقمية الحكومية عبر الإنترنت» لعام 2023، التي تنقسم إلى مؤشرين، هما مؤشر المشاركة الرقمية والبيانات المفتوحة ومؤشر جودة الخدمات الرقمية، وذلك في إنجاز لافت يضاف إلى رصيدها الحافل بالنجاحات.

وتُعد المنظومة إطاراً حديثاً ومتكاملاً طورته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، لتقييم الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات.

وأكدت الرئيسة التنفيذية للذكاء الاصطناعي والمديرة التنفيذية لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مباركة إبراهيم، أن هذا الإنجاز يُعد دليلاً واضحاً على التزام المؤسسة بأعلى درجات التميز وعزمها المضي قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات الرقمية، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

وقالت إن «هذا الإنجاز يقربنا خطوة من تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية الحكومية، وعبرت عن التطلع لمواصلة الابتكار والتحسين والنهوض بالقطاع الحكومي في دولة الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة».