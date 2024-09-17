الامارات | إتمام ربط جميع المنشآت الصحية في أبوظبي بمنصة «ملفي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي ومنصة ملفي إتمام ربط جميع المنشآت الصحية في الإمارة من خلال منصة ملفي المدعومة بنظام فيليبس لتبادل الصور الإشعاعية، وذلك لتمكين الأطباء من الوصول بشكل آمن إلى الصور المأخوذة بالأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، والتي يتم إجراؤها في المنشآت التي تقدم هذه الخدمات في مختلف أنحاء الإمارة.

ويوفر الربط للأطباء أيضاً إمكانية اتخاذ قرارات أفضل لتقديم رعاية فاعلة ومدروسة وعالية الجودة، ويقلل من الحاجة إلى تكرار الجلسات الإشعاعية الاستقصائية والتدخلية ما يحدّ من تعرض المرضى غير الضروري للأشعة، ويختصر الوقت ويقلل الجهد، وتوفر هذا الخاصية للمرضى بديلاً عن حمل الصور المطبوعة والأقراص المضغوطة إلى مواعيدهم.

وقالت وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي: إن «النجاح في ربط جميع المنشآت الصحية التي تقدّم خدمات التشخيص بالأشعة بنظام تبادل الصور الإشعاعية الذي تدعمه منصة ملفي إنجاز مهم، يؤكد التزامنا برفد ومواصلة الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية الرائدة للرعاية الصحية في أبوظبي، وبما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية. كما يبرز هذا الإنجاز أهمية التعاون والشراكات العالمية التي نوطدها للارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية وتجربة المرضى ولم يكن ذلك ممكناً لولا تعاوننا مع شركة فيليبس، ما يعكس التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها لما فيه مصلحة المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية».