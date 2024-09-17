الامارات | رئيس الدولة يطمئن هاتفياً على صحة رئيس القمر المتحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية القمر المتحدة - الاتحاد القمري - غزالي عثماني، اطمأن خلاله على صحته، إثر تعرضه لاعتداء أدى إلى إصابته بجروح، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب الرئيس غزالي عثماني عن شكره وتقديره لسموّه لما أبداه من مشاعر صادقة عبرت عمّا يجمع البلدين وشعبيهما من علاقات متينة، متمنياً له دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأدانت دولة الإمارات بشدة حادثة الطعن التي تعرض لها رئيس جمهورية القمر المتحدة، والتي أدت إلى إصابته، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة.

وعبّرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع حكومة وعائلة الرئيس غزالي عثماني، وشعب جمهورية القمر المتحدة في هذه الواقعة. كما أعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل.

وأكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لأشكال العنف كافة.

كما أدانت دولة الإمارات بشدة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وعبّرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تعاطفها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة.

كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لأشكال العنف كافة.