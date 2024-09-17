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الامارات | وفاة طفل في حادث مروري أثناء قيادته دراجة هوائية بالفجيرة

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سمية الحمادي - الفجيرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل في حادث مروري أثناء قيادته دراجة هوائية بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بوفاة طفل مواطن يبلغ من العمر 12 عاماً، إثر حادث مروري نتيجة صدم مركبة لدراجة هوائية كان يقودها في أحد الطرق بمنطقة الفصيل في الفجيرة مساء أمس.

وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة الطفل بعد نقله إلى المستشفى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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