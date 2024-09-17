الامارات | أنور قرقاش يلتقي الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وتناول الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية ضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة، وأكد الجانبان ضرورة خفض التوتر وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية، للتعامل مع الأزمات الراهنة، وأهمية إيلاء الجوانب الإنسانية الاهتمام اللازم للتخفيف من المعاناة الناتجة عن الأزمات والتوترات التي تشهدها المنطقة.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الدولة مع الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها.

حضر اللقاء، معالي لويجي دي مايو مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص للشؤون الخليجية، وسعادة لوسي بيرجر سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة.