الامارات | طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما سيكون البحر في الخليج العربي خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:36، والمد الثاني عند الساعة 01:13، والجزر الأول عند الساعة 18:59، والجزر الثاني عند الساعة 07:45.

وسيكون في بحر عمان خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:35، والمد الثاني عند الساعة 22:07.