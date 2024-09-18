الامارات | حاكم أم القيوين يهنئ حمد الشرقي بالذكرى الـ 50 لتولية مقاليد الحكم في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالذكرى الـ50 لتوليه مقاليد الحكم في الإمارة.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين : " نحتفي جميعاً اليوم بقائد ملهم وضع بفكره الاستباقي وعطائه اللامحدود أسس إمارة الفجيرة، التي شهدت في عهد سموه نهضة شاملة ومتكاملة، وتمكنت الفجيرة من حجز مكانتها في المدن الاستثمارية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي".

وأشار سموه أنه منذ تولي صاحب السمو حاكم الفجيرة مقاليد الحكم في الثامن عشر من سبتمبر من العام 1974، وهو يضع نُصْبَ عينيه النهوض بالمرافق وتطوير الخدمات الحكومية، وتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين والمقيمين، بما يكفل تحقيق المعيشة الآمنة والمستقرة لكل أبناء الإمارة ومن يعيش على أرضها.

وتوجه صاحب السمو حاكم أم القيوين بالدعاء إلى الله العلي القدير، أن يحفظ صاحب السمو حاكم الفجيرة أعواماً مديدة، ليكمل مسيرة التنمية الشاملة والتطوير والتحسين المستمرين.