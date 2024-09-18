"الموارد البشرية والتوطين": ضبط 1818 منشأة خاصة تحايلت على "مستهدفات التوطين"

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1818 منشأة خاصة قامت بتعيين 2784 مواطن وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ 17 سبتمبر 2024.

وقالت الوزارة إنها تؤكد على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون.وفق الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، على منصة إكس.

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.