برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة» ينطلق 29 أكتوبر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أعلنت الهيئة، أمس، جدول فعاليات «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة»، الذي تستضيفه الإمارة في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أبوظبي بحضور الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسناء محمد سهيل، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وممثّلين عن الشركاء الاستراتيجيين من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وشركة مبادلة للاستثمار، و«القابضة ADQ»، ومجموعة الدار، وفندق إرث أبوظبي.

وبوصفه أوَّل فعالية من نوعها على مستوى المنطقة، يهدف أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة إلى تعزيز الحوار العالمي حول مواضيع تنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الريادي الذي تؤديه دولة الإمارات للارتقاء بالأجندة العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، بما ينسجم مع التزام الدولة في رعاية وتعزيز رفاهية وصحة الأطفال، وإعطاء الأولوية لأعلى مستويات التعليم المبكر والصحة والوصول الشامل.

600 خبير

ومن المتوقع أن يستقطب أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة أكثر من 600 خبير ومتخصِّص دولي من 20 قطاعاً متنوعاً، ضمن 25 جلسة تفاعلية يقودها أكثر من 75 متحدثاً بارزاً على مستوى القطاع، وستشارك الآلاف من الأسر في فعاليات مجتمعية على مستوى إمارة أبوظبي، لتسليط الضوء على الدور الحيوي لتنمية الطفولة المبكرة في بناء مجتمعات مستدامة وصديقة للأسرة.

ويرتكز أسبوع أبوظبي للطفولة على المحاور الاستراتيجية الثلاثة لمبادرة «ود»، وهي: التربية الفعّالة، والثقافة والهُوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة، حيث تضمُّ قائمة الفعاليات كلاً من منتدى «ود» العالمي لتنمية الطفولة المبكرة، ويوم الابتكار في تنمية الطفولة المبكرة، وملتقى أبحاث تنمية الطفولة المبكرة، والمعرض المُصاحب.

النمو والرفاهية

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مبادرة «ود»، إنَّ تنمية الطفولة المبكرة هي ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وطويل الأمد، حيث يتماشى أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة مع التزاماتنا في دولة الإمارات بتحقيق النمو والرفاهية لأجيال المستقبل، وبما يضمن حصول كلِّ طفل على فرصته في النمو والازدهار، كما نهدف من خلال تعزيز التعاون العالمي والشراكات الاستراتيجية إلى توفير الفرص للدول، للابتكار والعمل الجماعي في التغلُّب على مختلف التحديات التي تواجه الأطفال وعائلاتهم.

المهارات

وأوضحت سناء محمد سهيل، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن الهيئة تواصل استثمارها بشكل استراتيجي في مشاريع وبرامج عالمية المستوى في مجال تنمية الطفولة المبكرة، بهدف إعداد جيل واعد مجهَّز بالمهارات والمرونة والإبداع لدعم الجهود الوطنية في قيادة مسيرة دولة الإمارات نحو المرحلة التالية من النمو والازدهار، مشيرة إلى أن هذه الفعالية، ستكون منصة حيوية تجمع أبرز الخبراء والمتخصِّصين لتبادل الاستراتيجيات والحلول المبتكرة التي تهدف إلى إحداث تأثير دائم في حياة الأطفال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات وخارجها.

تنمية الطفولة

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، من خلال تبنِّي العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز البيئات التعليمية والصحية والاجتماعية للأطفال، حيث تعكس تلك المبادرات التزام الإمارات بإرساء أساس متين لمستقبل الأطفال، فضلاً عن توفير بيئة شاملة ومحفِّزة تساعد الأطفال على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، ما يؤكِّد دورها الريادي في دعم حقوق الطفل وتنميته على المستويين الإقليمي والعالمي.

منتدى «ود»

وأكدت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، الالتزام بأداء دور فاعل في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً رائدةً لتنمية الطفولة، وخاصة من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن مشاركة الأكاديمية المحورية في منتدى «ود» وأسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، بوصفهما محطتين أساسيتين تأتي لتعزيز الحوار حول تنمية الطفولة وتحفيز شراكات القطاع، مبدية تطلع الأكاديمية إلى ترجمة رؤيتها في إعداد أُسس متينة وكفاءات مؤهَّلة لدفع عجلة القطاع، وتعزيز النتائج التعليمية والتربوية للأطفال وأُسرهم في أبوظبي ودولة الإمارات.

رعاية

أكد حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسَّسية والموارد البشرية في مبادلة، حرص مبادلة على مواصلة شراكتها الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ودعمها لجهودها ومبادراتها الرامية لرعاية وتعزيز رفاهية وصحة الأطفال وأجيال الغد، وترسيخ دور دولة الإمارات على صعيد الارتقاء بالأجندة العالمية لتنمية الطفولة المبكرة.

وقال أنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات للمجموعة في «القابضة (ADQ)»، إن أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة فعالية نوعية تسلِّط الضوء على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة، ودورها في تشكيل المستقبل من خلال تهيئة وتمكين قادة الغد، مؤكداً إيمان «القابضة ADQ» بأن رعاية الجيل المقبل هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع سليم وقوي.

ولفتت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسَّسية في مجموعة الدار، إلى أن المجموعة تؤمن بمسؤوليتها تجاه بناء مجتمعات مزدهرة، وتدرك تماماً أنَّ تطوير مجتمعات حيوية ومتكاملة وداعمة لأفرادها يبدأ بإرساء أسس متينة وقوية لضمان نموها، ولا تقتصر هذه الأُسس على تشييد المباني وتطوير المشاريع العقارية فحسب، بل تمتد لتشمل قاطنيها، والأُسر التي تنمو في رحابها، وجميع الأفراد الذين يتقاسمون رسم ملامح المستقبل.

وقالت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي في فندق إرث أبوظبي، إن الاستثمار في السنوات الأولى للأطفال يعد استثماراً في مستقبل مجتمعنا، ومن هذا المنطلق، يجسِّد أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة رؤية فندق إرث أبوظبي لتوفير بيئة تدعم الجهود لضمان نمو كلِّ طفل وازدهاره، كما أنَّ التعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة يعكس الالتزام المستمر بتلبية الاحتياجات الأساسية والنوعية للمواطنين في سن مبكرة، ومن خلال تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، يمكن تطوير أساليب مبتكَرة تُلهم الأجيال المقبلة، وتضمن لهم النمو في عالم يقدِّر إمكاناتهم.

فعاليات

يُذكَر أنَّ قائمة فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة تتضمَّن، يوم الابتكار في تنمية الطفولة المبكرة 29 أكتوبر 2024، ومنتدى «ود» لتنمية الطفولة المبكرة يومي 30 و31 أكتوبر 2024، وملتقى أبحاث تنمية الطفولة المبكرة من 29 إلى 31 أكتوبر، والمعرض المصاحِب للفعالية من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، والفعاليات المجتمعية من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024.