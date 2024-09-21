الامارات | انطلاق مهرجان "مترو دبي للموسيقى"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي ينظمه "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ويستمر حتى 27 سبتمبر الحالي بمشاركة 20 عازفاً من الإمارات والعالم، يقدمون للجمهور في 5 محطات مترو رئيسية، مجموعة من العروض الموسيقية الفريدة المُستلهَمة من ثقافات العالم.

ويعكس مهرجان "مترو دبي للموسيقى" التنوع الفني والاجتماعي العالمي لمدينة دبي، ومكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم، حيث تعرض نسخة هذا العام مجموعة متنوعة من العروض الاستثنائية، حيث تُقام فعاليات المهرجان يومياً على مدار أسبوع كامل اعتباراً من الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 ليلاً في محطات دبي مول، ومول الإمارات، والاتحاد، وبرجمان، ومركز دبي للسلع المتعددة، الأكثر استخداماً، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بالإبداعات الموسيقية المميزة التي سيقدمها المشاركون في المهرجان.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة من الأنماط الموسيقية، حيث يعرض المشاركون مهاراتهم عبر مجموعة متنوعة من الآلات، بما في ذلك الوتريات والإيقاع وحتى الإبداعات الفريدة المصنوعة من الأشياء اليومية وايضاً من المواد المستدامة وكذلك الآلات الموسيقية المستحدثة.

وستقام جميع العروض وفق جدول الفعاليات على مدار اليوم ضمن المحطات الخمسة.

وللاطلاع على الجدول الكامل للعروض، زيارة الرابط التالي: https://branddubai.ae/DMMF_2024_Prog.pdf ومتابعة حساب براند دبي على الانستجرام لمعرفة المزيد من التفاصيل حول المهرجان @branddubai.