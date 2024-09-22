الامارات | الإمارات تستضيف اليوم اجتماع «آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، في الإمارات، اليوم في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال لعام 2024.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط، تأكيداً لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.

وتمثّل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى ثماني ولايات مراقبة، و33 منظمة مراقبة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات انضمت إلى مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال في يوليو العام الماضي، وذلك كأول دول عربية تنضم للمجموعة.