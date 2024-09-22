الامارات | وفاء أبوقديري: المعلم التفاعلي يكشف قدرات الطالب الإبداعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت معلمة الرياضيات بمدرسة الإبداع النموذجية في دبي، وفاء عيد أبوقديري، إن المعلم التفاعلي مع الطالب في الصف يساعده على اكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية الكامنة لديه، ويعمل على تنميتها وصقلها، ويشبع حاجات الطلبة النفسية والاجتماعية والمعرفية، إضافة إلى القيام برعاية الموهوبين والمبدعين من الطلبة، والوصول بهم إلى أرقى مستويات التفكير الإبداعي.

وقالت أبوقديري: «من خلال التدريس الإبداعي، يمكن تحقيق العديد من الأهداف، ومنها جعل الطالب محور العملية التربوية، وتنمية كفاءات الطلاب في التحليل والتفكير المنطقي، وتشجيع الإبداع، حيث تمد استراتيجيات التعليم والتعلم الطلبة بآفاق تعليمية واسعة ومتنوعة، وتساعدهم في إثراء معلوماتهم وتنمية مهاراتهم، وهذا لا يتم دون وجود المعلم المبدع القادر على الاهتمام بطلابه، واستخدام أساليب بديلة لمعالجة المشكلات التي تواجههم».

وأكدت أهمية أن يقوم المعلم بالأدوار التي تسهم في تحسين ممارساته التدريسية لتنعكس إيجابياً على ما يكتسبه طلابه من معارف، لذا يجب أن يكون المعلم مبدعاً في تكوينه المهني والثقافي والعلمي، وفي امتلاكه كفايات تعليمية متنوعة، تمكنه من أداء أدواره المتعددة، مثل مهارات التخطيط وسلامة الأداء وأساليب التقويم.

وأشارت إلى حرصها خلال مسيرتها التعليمية الممتدة لأكثر من 28 عاماً على التنويع في الاستراتيجيات التعليمية لتتوافق مع أنماط التعلم لدى الطلبة، ومساعدتهم على إظهار مواهبهم وقدراتهم المختلفة.

وحصلت أبوقديري، خلال مسيرتها التربوية، على عشرات الجوائز وشهادات التقدير، منها جائزة حمدان بن راشد للمعلم المتميز، وجائزة خليفة التربوية فئة المعلم المبدع، وجائزة الإمارات أفضل معلم، وجائزة مشروع أفضل التجارب المدرسية الناجحة.