الامارات | مكتوم بن محمد: لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات دائماً في طليعة الأمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تدوينة على منصة "إكس": "حقق برنامج سندات وصكوك الخزينة الحكومية الذي أطلقته وزارة المالية في 2022 نجاحات استثنائية، حيث شهدا منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، كما تم سداد سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليار درهم في مايو 2024".

وأضاف سموه: "هذا النجاح يؤكد الثقة الراسخة في البيئة الاستثمارية للإمارات. ويعكس مدى قوة أدائنا المالي والقدرة على توفير بدائل استثمارية آمنة ومتطورة، ويؤكد اليوم مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات المالية تتصدّر المؤشرات الاقتصادية العالمية".

وختم سموه بالقول: "برؤية قيادتنا الرشيدة، والسياسات المالية الطموحة، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات دائماً في طليعة الأمم".