الامارات | أحمد بن محمد: نبارك للمملكة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني السعودي.. أدام الله أفراحكم وأمجادكم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد: نبارك للمملكة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني السعودي.. أدام الله أفراحكم وأمجادكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 سبتمبر 2024
قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في تدوينة على منصة "إكس": "شهدت اليوم حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي بمناسبة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني السعودي ... نبارك للمملكة هذه المناسبة الغالية وندعو الله أن يديم أفراحكم وأمجادكم، ونؤكد على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App