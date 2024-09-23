الامارات | تصوير سديم "زهرة التوليب" من سماء الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 سبتمبر 2024

تمكن مرصد الختم الفلكي من تصوير أحد السدم المميزة، والمسماة "زهرة التوليب" نظرا لشكله الذي يشبه تلك الزهرة، وهو سديم انبعاث يقع في مجموعة الدجاجة، ويتكون بشكل رئيس من غاز الهيدروجين وقليل من الأكسجين والكبريت، يبعد عنا 6 آلاف سنة ضوئية، ويحتاج الضوء إلى 70 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره.

تؤدي الأشعة فوق البنفسجية القادمة من النجوم المحيطة بالغاز لتأيينه، ولذلك تبدو الألوان الخضراء والزرقاء والحمراء، وتظهر في الصورة بشكل واضح الفقاعة الزرقاء الناتجة عن التأيين الحاصل من النجم اللامع الذي يقع أعلى يمين وسط الصورة.

تم التقاط هذه الصورة باستخدام التلسكوب الرئيس لمرصد الختم الفلكي الواقع في صحراء أبوظبي، والذي يبلغ قطره 14 إنش. وتتكون الصورة من تجميع 236 صورة التقطت بمرشحات الهيدروجين (اللون الأخضر) والأكسجين (اللون الأزرق) والكبريت (اللون الأحمر)، ويبلغ زمن تعريض كل صورة 3 دقائق، ليصبح زمن التعريض الكلي للصورة حوالي 12 ساعة. وبعد معالجة الصورة يبدو غاز الهيدروجين باللون البرتقالي والأكسجين باللون الأزرق.