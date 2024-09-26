حاكم الشارقة والشيوخ يعزون حاكم أم القيوين في وفاة عبدالله المعلا

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

قدّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة المغفور له الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القيوين، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين. وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القيوين، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بوفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القيوين.. معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي من الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات للياقة البدنية وبناء الأجسام، في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.