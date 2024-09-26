الامارات | طقس صحو وانخفاض في الحرارة   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصاً غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً غرباً نهاراً. ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:44 والمد الثاني عند الساعة 06:49 والجزر الأول عند الساعة 11:12 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.