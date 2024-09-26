الامارات | عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.

فقد التقى سموه، معالي برونو رودريغيز وزير خارجية كوبا ، ومعالي مارغوس تساهكنا وزير خارجية جمهورية إستونيا ، ومعالي غابرييليوس لاندسبرغيس وزير خارجية جمهورية ليتوانيا ، ومعالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص ، ومعالي أليكساندرا هيل تينوكو وزيرة خارجية السلفادور ، ومعالي أوليفييه ندوهونجيرهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا ، ومعالي لومينيتا أودوبيسكو وزيرة خارجية رومانيا ، ومعالي رادوسلاف سيكورسكي وزير خارجية جمهورية بولندا.

وبحث سموه مع أصحاب المعالي وزراء الخارجية، عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إضافة إلى علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والأمن الغذائي والزراعية والمناخ والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المجالات الداعمة للأهداف التنموية لكافة الدول.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأصحاب المعالي وزراء الخارجية ، مؤكدا الحرص على توثيق روابط الصداقة مع بلادهم والتطلع إلى مزيد من التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للجانبين.

كما بحث سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي سياق متصل ، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، بريندان نيلسون رئيس شركة "بوينغ العالمية".

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الجانبين والفرص المتاحة لتعزيزه خاصة في المجالات المرتبطة بصناعة الطيران ودعم البحث والتطوير في تقنيات الطيران المستدامة.

وأكد سموه خلال اللقاء أن قطاع الطيران يعد أحد أبرز القطاعات الداعمة لمسار التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات ، مشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون المثمر والبناء مع شركات الطيران العالمية بما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والسيد عمر شحادة مبعوث وزير الخارجية لجزر الباسيفيك والكاريبي.