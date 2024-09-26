الامارات | محمد سالم رئيسا لمجموعة عمل البعد الاجتماعي للاستدامة في "الإيكاو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، تعيين المهندس محمد أحمد سالم، نائب ممثل الدولة لدى المنظمة، لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالبعد الاجتماعي للاستدامة، في الطيران المدني لدي المنظمة.

وأكد سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن اختيار المهندس محمد أحمد سالم لهذا المنصب، هو شهادة دولية جديدة، تؤكد كفاءة وتنافسية الكوادر الإماراتية في مجال الطيران.

وأضاف أن هذا الاختيار يعكس التفاهم المستمر والعلاقة المتميزة التي تربط الدولة بمنظمة الإيكاو وأعضائها.

وأوضح أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية في مجال الطيران، يعد محورا مكملا لاستراتيجيات منظمة الطيران المدني الدولي، وأحد ركائز الرؤية التنموية لقطاع الطيران.

ومن المتوقع أن تسهم مجموعة العمل في تعزيز الفهم بقضايا الاستدامة، وضمان توافق نمو القطاع مع المسؤوليات الاجتماعية والبيئية، مما يتوافق مع رؤية منظمة الطيران المدني الدولي لتحقيق مستقبل مستدام للطيران.