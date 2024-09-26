الامارات | حاكم أم القيوين يتقبل تعازى قنصلي الكويت وقطر في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من سعادة علي سالم الذايدي القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة سعيد بن علي الهاجري القنصل العام لدولة قطر الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، في وفاة الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب كل من سعادة القنصل الكويتي وسعادة القنصل القطري، خلال زيارتهما مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيهما ومواساتهما، داعين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القيوين، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.