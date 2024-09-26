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الامارات | حمدان بن محمد يبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان غداً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 سبتمبر 2024

يغادر  سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الدولة غداً على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان، حيث يلتقي سموه عدداً من كبار المسؤولين، لبحث تعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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