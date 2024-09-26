الامارات | حمدان بن محمد يبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان غداً

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 سبتمبر 2024
يغادر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الدولة غداً على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان، حيث يلتقي سموه عدداً من كبار المسؤولين، لبحث تعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
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