الامارات | حمدان بن محمد يبدأ زيارة رسمية إلى أوزبكستان اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يبدأ زيارة رسمية إلى أوزبكستان اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الجمعة، على رأس وفد رفيع المستوى، زيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان، حيث يلتقي سموه عدداً من كبار المسؤولين، لبحث تعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
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