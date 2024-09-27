الامارات | وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع يقدّم واجب العزاء إلى أسر شهداء الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع واجب العزاء إلى أسر شهداء الوطن، برئاسة وكيل وزارة الدفاع مطر سالم الظاهري، والوفد المرافق له.

وأعرب الوفد، خلال زيارتهم، أمس، مجالس العزاء، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسر الشهداء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وقال وكيل الوزارة في تصريح له: «نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة أثناء تأديتهم مهام نقل بعض الذخائر داخل أحد المعسكرات في الدولة». وأضاف أن زملاء الشهداء المصابين يتلقون حالياً أفضل خدمات الرعاية الصحية في الدولة، متمنين لهم دوام الصحة والسلامة.