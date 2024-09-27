الامارات | مكتوم الشرقي يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن أحمد الشحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي صلاة الجنازة، صباح أمس، بمسجد الشيخ زايد بمنطقة دبا الفجيرة، على جثمان شهيد الوطن والواجب، أحمد محمد راشد أحمد الشحي، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً وزملاء له إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة.

وأدى صلاة الجنازة إلى جانب الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، عدد من ضباط القوات المسلحة، وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية الإسلامية المقيمة في البلاد، حيث ووري جثمان الشهيد الثرى في مقبرة دبا.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد، داعياً الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.