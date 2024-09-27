الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة، إلى فخامة سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
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