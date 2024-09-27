الامارات | رئيس الدولة يلتقي الرئيس السابق دونالد ترامب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يلتقي الرئيس السابق دونالد ترامب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 سبتمبر 2024
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وذلك في إطار زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة وتبادلان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك
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