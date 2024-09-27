الامارات | حمدان بن محمد يصل جمهورية أوزبكستان في مستهل زيارة رسمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، العاصمة الأوزبكية طشقند على رأس وفد رفيع المستوى في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأوزبكي في مقدمة مستقبلي سموه، حيث جرت لسموه مراسم الاستقبال الرسمية.