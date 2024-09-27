"رؤية" معرض الإمارات للوظائف يختتم فعالياته

ابوظبي - سيف اليزيد - ختتمت الخميس فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من "رؤية" معرض الإمارات للوظائف بنجاح في مركز دبي التجاري العالميوالتي عقدت على مدار ثلاثة أيام، حيث تواصل آلاف الباحثين عن عمل مع مؤسسات رائدة محلية ودولية، وأجروا مقابلات خلال المعرض لــ 3000 وظيفة.

اختتمت في دبي فعاليات معرض الإمارات للوظائف 2024 بنسخته الثلاثين، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من الشباب الإماراتي الطموح حيث نجح المعرض في ربطهم بالعديد من المؤسسات المحلية والعالمية، مما ساهم في تعزيز جهود التوطين في مختلف القطاعات حيث تم تأكيد توفر أكثر من 3000 وظيفة شاغرة من قبل العارضين هذا العام.

النسخة الحالية من المعرض توسعت لتشمل مجالات جديدة مثل البناء وإدارة المرافق والإعلام والتسويق والتجارة الإلكترونية والكيماويات، مما لاقى استحسان العارضين الجدد.

وتمتاز الدورة الجديدة بتوفير منصة التوظيف (توظف)، التي تتيح للباحثين عن عمل والراغبين في تطوير مناصبهم الوظيفية الفرصة لإجراء مقابلات مدتها 15 دقيقة، مع الشركات المشاركة في المعرض، للحصول على فرص وظيفية مناسبة لهم.

ويحظى الحضور بفرصة التعرف على أحدث توجهات سوق التوظيف، والتواصل مع المهنيين المختصين وجهات التوظيف المحتملة، فضلاً عن حضور مجموعة من الحوارات الملهمة وورش العمل التفاعلية.

https://x.com/oloumaldar/status/1839360271409946936?s=46&t=PpAcBYl5-fGRfr_UaGJ0qw