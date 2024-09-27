الامارات | طحنون بن زايد يبحث التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي مع "ماسك" و"بيزوس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني كلا على حدة إيلون ماسك، وجيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون.

وبحث سموه، خلال اللقاءين، المستجدات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وقال سموه: الطموح البناء والرؤية المتوافقة مع القادة العالميين تعمل على الاستثمار الأمثل للجهود والطاقات، وتتيح فرصاً فريدة توفرها التقنيات الحديثة، وحلولاً يحقق توظيفها وتسريع تبنيها إحداث طفرة في جودة حياة ورفاهية البشر.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن زايد عن إيمانه بأهمية الشراكات العالمية في تحقيق الريادة التكنولوجية وبناء اقتصاد المستقبل ودفع عجلة التنمية لتعزيز الاستدامة والازدهار في مختلف قطاعات العمل والحياة.

وأكد سموه أن الإمارات لديها رؤية طموحة في أن تصبح الدولة الأكثر استعدادا للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في الأفراد والقطاعات والشراكات المختلفة.