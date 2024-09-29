الامارات | حمدان بن محمد يختتم زيارته الرسمية إلى أوزبكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان، التقى خلالها شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان وكبار المسؤولين والقيادات الحكومية، كما شهد فعاليات مشتركة بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان.

وأعرب سموّه عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرّم الضيافة، اللذين عكسا عمق العلاقات الثنائية المتميزة وأواصر الصداقة التي تجمع بين الإمارات وأوزبكستان، منوهاً بما أثمرته من نتائج طيبة واتفاقات تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون لما فيه الخير للشعبين الصديقين.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن العلاقات المتجذرة بين الإمارات وأوزبكستان، تحظى باهتمام كبير من قيادتي البلدين الصديقين، وتشهد في ظل توجيهاتهما مساراً دائم التطور، وجهوداً متواصلة لتعزيز التعاون، ودفع التنمية نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.

وقد عقد سموّه سلسلة لقاءات واجتماعات ثنائية، إذ التقى مساعد رئيس جمهورية أوزبكستان، سعيدة ميرضيائيفا، ورئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، عبدالله أريبوف، ونائب رئيس الوزراء، جمشيد خوجاييف، ووزير الدفاع، الفريق باخودير قربانوف، وعدداً من كبار المسؤولين، لبحث تعزيز آفاق الشراكة وتوسيع دائرة التعاون بين البلدين الصديقين.

وشهد سموّه خلال الزيارة سلسلة من الفعاليات المشتركة بين حكومتي البلدين، شملت توقيع عدد من مذكرات التعاون والشراكة في العديد من المجالات الحيوية، كما حضر سموّه جانباً من أعمال خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.