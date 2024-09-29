الامارات | حملة للكشف المبكر عن الأمراض القلبية محلياً ودولياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق «أطباء الإمارات» حملة للكشف عن الأمراض القلبية محلياً ودولياً (اكشف)، باستخدام أكبر سلسلة من العيادات المتنقلة والمستشفيات المتحركة محلياً في مختلف إمارات الدولة، ودولياً في مصر والمغرب وزنجبار وأوغندا، تزامناً مع اليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 من سبتمبر من كل عام، بهدف زيادة الوعي المجتمعي بأهم أسباب الأمراض القلبية وأفضل سبل العلاج والتشخيص من خلال برامج الكشف المبكر بإشراف الفرق الإماراتية الطبية الاحتياطية، ومشاركة عدد من الخبراء والأطباء المختصين في مجال أمراض القلب، بمبادرة مشتركة مع برنامج الإمارات للتطوع الطبي، وجمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومركز الإمارات للقلب، والمجلس الإماراتي للقلب، والمجلس العربي للقلب.

وتتضمن الحملة تنظيم العديد من الملتقيات الصحية والمنتديات الطبية والقوافل الصحية والعيادات المتنقلة، والمستشفيات المتحركة في مختلف إمارات الدولة في المرحلة الأولى، ودولياً في المرحلة الثانية للوصول إلى مليون شخص بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة. وقال الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس «أطباء الإمارات» مدير عيادات الإمارات المتنقلة للقلب، جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي، إنه من الضروري أن نبدأ في إحداث تغيير إيجابي ورفع مستوى الوعي لدى جميع المقيمين في دولة الإمارات بشكل خاص، ودولياً بشكل عام، بشأن أهمية اتباع أسلوب حياة صحي بهدف الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.