الامارات | شرطة الشارقة: انخفاض ملحوظ في الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها خلال النصف الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة في تقريرها الإحصائي الصادر عن إدارة المرور والدوريات خلال النصف الأول من العام الجاري انخفاض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان بنسبة 15% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وانخفاض الحوادث المرورية على الطرق لكل 10 آلاف مركبة بنسبة 9%؛ ويعود هذا التحسن الإيجابي إلى الحملات المرورية المكثفة التي نفذتها إدارة المرور والدوريات بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بهدف تعزيز مستويات السلامة المرورية على الطريق.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، العقيد محمد علاي النقبي، حرص شرطة الشارقة والتزامها بتعزيز الوعي والسلامة المرورية مع الجمهور؛ كونها مسؤولية مشتركة يتحملها كل من قائدي المركبات ومستخدمي الطرق، فالوعي المروري يعد ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والسلامة؛ مما يسهم في خفض نسبة الحوادث التي تنتج عنها الوفيات والحوادث البليغة، وتجعل الطرق أكثر أماناً.

وأثنى علاي على تكامل الأدوار مع الشركاء في الحد من الحوادث المرورية التي يتعرض لها مستخدمو الطريق من خلال البرامج التوعوية المستمرة، وتنظيم الحملات الميدانية والإعلامية الشاملة بشتى اللغات عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة؛ مما عزز إيصال الرسائل التوعوية لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، داعياً قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والمرور والتقيد بالسرعات المحددة، وتجنب الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والانتباه لمفاجآت الطريق؛ وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، وتفادي الحوادث المرورية وما تسببه من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، وما تخلفه تلك الحوادث من آثار سلبية على المجتمع.