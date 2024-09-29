الامارات | الطاير يطلع على تجربة برلين في التخطيط الحضري وجودة الحياة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة ورئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي، خلال زيارته مدينة برلين الألمانية على أفضل الممارسات في مجال التخطيط العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير البنية التحتية وأنظمة النقل الجماعي المتكاملة.

وأكد الطاير أهمية هذه الزيارة للتعرف على التجارب الرائدة في التخطيط الحضري والنقل، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه المدن الكبرى مثل النمو السكاني والاستدامة تشكل جزءاً أساسياً من خطط دبي الحضرية 2040..وقال "نطمح للاستفادة من هذه التجارب العالمية لتحقيق رؤية دبي بأن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم" من خلال توفير خيارات تنقل مستدامة وزيادة المساحات الخضراء والترفيهية، مع تحقيق قرب 55% من سكان دبي من محطات النقل الجماعي بحلول 2040".

وشملت جولته زيارة مشروع "رادبان برلين" الذي يعيد توظيف المساحات أسفل جسور المترو لتحويلها إلى ممرات حيوية للدراجات الهوائية والمشاة، بهدف دمج البنية التحتية للمواصلات مع المرافق العامة، مثل المساحات الخضراء، مما يوفر تجربة متكاملة للمستخدمين و مشروع "تيجيل" الذي يحول مطار برلين القديم إلى منطقة متعددة الاستخدامات تشمل المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، مع التركيز على الاستدامة وتقليل الاعتماد على السيارات وزيارة شركة "موي" التابعة لفولكس فاجن، الرائدة في مجال النقل المستدام، حيث اطلع على خطط الشركة لتطوير أول شبكة تنقل ذاتي القيادة بالكامل.

وزارأيضا الحرم الجامعي "يوريف"، الذي يعتبر مركزاً للابتكار المستدام، ومعرض "شنايدر إلكتريك"، المتخصص في حلول الطاقة الذكية،واختتم بزيارة مختبر "زيمو بيس"، محطة متعددة الوسائط تعتمد على الطاقة المتجددة.