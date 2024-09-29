الامارات | شراكة إستراتيجية بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومايكروسوفت لتعزيز عمليات التحول الرقمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار التقني.

يأتي ذلك في إطار تعزيز مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في دبي وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 .

وتهدف هذه الشراكة إلى استكشاف فرص جديدة لتطوير المهارات الرقمية وتحقيق أهداف الاستدامة من خلال استخدام أحدث التقنيات، من خلال الاستفادة من مجموعة تقنيات مايكروسوفت القوية في المجالات التقنية والخدمية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ترجمةً لالتزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتعزيز مفهوم الابتكار وتحقيق الاستدامة في التطوير والتحسين المستمر واستشراف المستقبل، بغية مواصلة الارتقاء بمنظومة الخدمات التي توفرها للمُتعاملين، وتحقيق المزيد من الإنجازات بالتعاون مع شُركائها الإستراتيجيين.

وبموجب الاتفاقية ستعمل مايكروسوفت على تقديم الحلول المبتكرة وتعزيز الخبرة المتخصصة وتوفير ممارسات متطورة في المجالات الرقمية الرئيسية مثل الأتمتة والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها .. كما ستعمل مايكروسوفت على الاستفادة من أدواتها المتنوعة للتأكد من تطبيق معايير الاستدامة.

وقع مذكرة التفاهم ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والسيد نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات.

وقال ظلال خليفة الفلاسي: "إن تعاوننا مع مايكروسوفت يعكس التزامنا بتبني التقنيات الحديثة لتعزيز خدماتنا الرقمية وتقديم حلول مبتكرة للمواطنين". مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسسة بالابتكار وإيمانها بأن التقنيات المتقدمة هي مفتاح لتحقيق التطور والتقدم في المستقبل.

وأضاف :" نحن نتطلع إلى العمل مع شركة مايكروسوفت من أجل توفير حلول جديدة ومبتكرة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لعملائنا وشركائنا"، لافتا إلى أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع شركة مايكروسوفت ستسهم في تعزيز جهودنا الرامية إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يُعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويُسرع وتيرة الإنجاز.

من جانبه قال نعيم يزبك:" إن مايكروسوفت ملتزمة بدعم المؤسسات الحكومية في رحلتها نحو التحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية متقدمة تساهم في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الاستدامة"، لافتا إلى أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تؤكد التزام مايكروسوفت بدعم المؤسسات الحكومة في مسيرتها نحو التحول الرقمي واستشراف المستقبل، وتعزيز كفاءة العمليات وتطويرها بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية وأفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي".

وتشمل مذكرة التفاهم تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات الرقمية للموظفين، بالإضافة إلى استكشاف مشاريع مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات مرنة وقابلة للتوسع تعتمد على تقنيات السحابة.