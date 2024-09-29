الامارات | إخلاء مصاب إماراتي تعرض لحادث تدهور سيارة بموقع صحراوي في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بـ الحرس الوطني، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة مهمة إخلاء طبي، بعد تلقيه بلاغاً يفيد بتعرض مواطن إماراتي لإصابات بالغة إثر تدهور سيارته بأحد المواقع الصحرواية في الشارقة.

‏وعلى الفور تم إرسال فريق البحث والإنقاذ إلى الموقع وإخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.