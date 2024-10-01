إكسبو أصحاب الهمم الدولي  ينطلق في دبي 7 أكتوبر

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

عزز معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته السادسة موقعه على خريطة المعارض العالمية المتخصصة في مجال رعاية وتمكين أصحاب الهمم، من خلال تربعه في المركز الأول كأضخم معرض من نوعه في الشرق الأوسط. وتستضيف دبي المعرض، الذي تنطلق فعالياته في الفترة ما بين 7-9 أكتوبر، في مركز دبي التجاري العالمي في القاعات (6-7-8)، بمشاركة نحو 250 عارضاً دولياً وعلامة تجارية ومركزاً لإعادة التأهيل من 50 دولة حول العالم، مما يجعله منصة عالمية تخدم أكثر من 50 مليوناً من ذوي الإعاقة يعيشون في دول المنطقة، ويتطلعون للتعرف على أحدث التقنيات المساعدة وأفضل الممارسات في مجالات إعادة التأهيل والرعاية الصحية.

ويساهم التقدم السريع في التكنولوجيا والابتكارات، في تمكين حوالي 1.3 مليار شخص من أصحاب الهمم حول العالم في الوقت الراهن، وتحسين جودة حياتهم ومساعدتهم على التنقل والعيش باستقلالية أكبر، بفضل التحسينات الهائلة في التقنيات المساعدة في مجال إعادة التأهيل والتطبيب عن بُعد والبنية التحتية الصديقة وغيرها من الخدمات.

تمكين أصحاب الهمم

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي المعرض: «تشكل التقنيات المساعدة عاملاً مهماً في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم والسماح لهم بالعيش باستقلالية أكبر، لذلك يعتبر المعرض فرصة للتعرف على الحلول التكنولوجية وتجربتها، والاستفادة منها لخدمة الملايين من أصحاب الهمم يعيشون في دول الشرق الأوسط».

وأضاف سموه: «الإمارات ملتزمة بتمكين أصحاب الهمم وتوفير أرقى التقنيات لخدمتهم، وتسير بخطى ثابتة على طريق بناء مجتمع دامج يلبي احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم وجعلهم أعضاء فاعلين في مجتمعهم، بفضل رؤية حكومتنا الرشيدة وتكامل جهود القطاعين العام والخاص، ومساعيهم لتشارك الأفكار والمبادرات، وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهم، من أجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحات أصحاب الهمم».