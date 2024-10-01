الامارات | "سبيس 42": مفاوضات لتصنيع أقمار رصد الأرض في الإمارات.. وإطلاق "الثريا4" قبل نهاية 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطط شركة "الياه سات" للخدمات الفضائية، التابعة لشركة "سبيس 42" لإطلاق 7 أقمار صناعية، ضمن البرنامج الفضائي الإماراتي لرصد الأرض الذي تم إطلاق أول أقماره "فورسايت 1" في أغسطس الماضي.

وقال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لـ "الياه سات" للخدمات الفضائية في تصريحات لها على هامش حفل بدء التداول على أسهم "سبيس 42"، بعد إتمام الاندماج بين "بيانات" و"الياه سات"، إن هناك مفاوضات لتصنيع الأقمار الصناعية لرصد الأرض، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع خطط الدولة لدفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا الفضائية.

وأكد أن "فورسايت-1" يعد إنجازا هاما، يعزز ريادة دولة الإمارات عالميا في قطاع الفضاء باعتباره أول أقمار البرنامج الفضائي الإماراتي لرصد الأرض، لتنضم الدولة من خلاله إلى أكبر 20 دولة حول العالم، تنشط في مجال تشغيل وإدارة هذه الفئة من الأقمار الصناعية.

وأوضح أن شركة "سبيس 42" ستطلق القمر الصناعي "الثريا 4" قبل نهاية العام الجاري، بينما من المخطط إطلاق قمري "الياه 4" و"الياه 5" في عامي 2027 و2028 على الترتيب.

وأشار الهاشمي إلى أن شركة "سبيس 42" باتت كيانا رائدا في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تلبية الاحتياجات المتطورة بشكل متسارع لقطاع تكنولوجيا الفضاء العالمي، والمساهمة في توفير حلول مُتقدمة في مجال ذكاء الأعمال للحكومات والشركات والمجتمعات.

وذكر أن الإندماج بين "بيانات" و"الياه سات" نقلة كبيرة وتعد الأولي في العالم وتوقع أن تحذو كثير من الشركات حذوهم لتأسيس كيانات كبيرة تدمج بين خدمات الاتصالات الفضائية والتحليلات الجيومكانية الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن شركة "سبيس 42" الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، المدعومة بالذكاء الاصطناعي انطلقت اليوم، بعد الاندماج الناجح بين "بيانات" لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، لحلول الاتصالات الفضائية، بما يواكب الجهود المتسارعة لدولة الإمارات، لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، وإستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031.