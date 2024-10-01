اخبار الخليج / اخبار الإمارات

منصور بن زايد: العلاقات بين الإمارات والصين تشهد تطوراً مستمراً

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فخامة الرئيس شي جين بينغ والشعب الصيني الصديق بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والازدهار.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي:"أهنئ فخامة الرئيس شي جين بينغ والشعب الصيني الصديق بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والازدهار. العلاقات بين الإمارات والصين تشهد تطورًا مستمرًا، وسنواصل العمل معاً لتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا