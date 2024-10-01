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لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة

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ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم، برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي.
كان الاجتماع قد ناقش مسودة التقرير الذي تضمن أبرز ما توصلت إليه اللجنة من ملاحظات ونتائج وتوصيات، بناءً على ما تم الاطلاع عليه من أوراق بحثية ودراسات مقدمة من باحثي الأمانة العامة، إضافة إلى اجتماعات اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية والخبراء والمختصين، وذلك وفق محاور إدارة واستدامة الوقف، وأثر استدامة أموال الزكاة على جودة الحياة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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