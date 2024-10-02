الامارات | العراق يدين الهجوم على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دان العراق تعرض مقر رئيس بعثة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم للقصف. وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أمس، رفضها القاطع لأي انتهاك للقوانين والأعراف الدولية، مشددة على ضرورة احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية الكاملة لها، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.